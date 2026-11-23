A Câmara dos Deputados abriu uma licitação para comprar 30 novas estações de recarga para veículos elétricos. O valor estimado da contratação está em sigilo e só será divulgado após o encerramento do envio de lances das empresas interessadas.

O objetivo é comprar 26 estações monofásicas e quatro trifásicas, que serão utilizadas em imóveis funcionais.

O órgão já conta com carregadores, mas considerou que é necessário adquirir mais. Em 2023, foi realizada uma licitação para a compra de três estações. No ano passado, um processo foi aberto para adquirir outras 19.

“A contratação justifica-se pela necessidade de ampliar e adequar a infraestrutura de recarga de veículos elétricos nos imóveis funcionais administrados pela Coordenação de Habitação da Câmara dos Deputados. A medida permitirá atendimento seguro, eficiente e com controle individualizado do consumo de energia, reduzindo riscos às instalações prediais”, diz o edital.