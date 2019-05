Açougue 154

O nome já anuncia que o local não funciona exclusivamente como restaurante, mas também como um açougue, já que os clientes podem escolher alguns cortes para levar para casa. À frente do negócio, o churrasqueiro Lamonnyel Vieira se preocupa com a procedência da matéria-prima, visitando algumas das fazendas fornecedoras. Abre o apetite o carpaccio feito com gado da raça wagyu (R$ 39,00). Na sequência, saltam da grelha assado de tira (R$ 58,00, 400 gramas), um corte com bastante marmoreio, e chorizo (R$ 57,00, 350 gramas), ambos da raça angus. Para acompanhar as pedidas, a long neck da cervejaria Louvada custa R$ 9,00. Avenida Antártica, 157, Santa Rosa, 2127-0060 (60 lugares). 9h/23h (dom. até 15h; fecha seg); Shopping Estação Cuiabá – Taste Lab, 3057-9370. 10h/22h (sex. e sáb. até 23h; dom. 11h/22h). Aberto em 2018. $$

Boi Grill Meat Club

Funciona no Parque das Águas, um dos pontos turísticos mais movimentados da capital, que chama atenção pelos shows de jatos d’água e de luzes no lago. Durante o almoço, trabalha em sistema de rodízio. O serviço inclui cortes como picanha, cupim, costela e bife de ancho, além de acompanhamentos levados à mesa, caso da mandioca, da farofa e do vinagrete. Custa R$ 44,90 para as mulheres de segunda a sexta-feira e R$ 59,90 para os homens nos mesmos dias. Aos sábados, o valor é unificado em R$ 59,90, assim como nos domingos e feriados, por R$ 69,90 por pessoa. À noite, o cardápio apresenta pratos, entre eles o bife de chorizo com arroz, feijão-tropeiro, mandioca, farofa e vinagrete, por R$ 75,00. Parque das Águas, Centro Político Administrativo, 2127-1600 (950 lugares). 11h/14h30 e 17h/0h (sáb., dom. e feriados almoço até 15h). Aberto em 2005. $$

Detroit Steak House

De segunda a sexta-feira, das 11h às 22h, a clientela aproveita o rodízio de carnes e aperitivos. Cada um paga R$ 39,95 para provar nachos, batata recheada, mini-hambúrguer, além de cortes como costela bovina ou suína ao molho barbecue e asinhas de frango. Os minichurros arrematam o serviço, que aos sábados, domingos e feriados custa R$ 49,95 por pessoa. À la carte, as sugestões variam entre o mega t-bone, com 700 gramas (R$ 129,95, para duas pessoas), o tomahawk suíno (R$ 59,95) e a tradicional fraldinha (R$ 49,95). Goiabeiras Shopping, 3634-0880 (120 lugares). 11h/22h; Avenida Arthur Bernardes, Jardim Aeroporto, Várzea Grande Shopping. 11h/22h. Aberto em 2015. $$.

Gaúcha Churrascaria

O rodízio inclui 28 cortes, a exemplo do cordeiro uruguaio e da picanha importada diretamente da Austrália. A refeição dá direito a servir-se no bufê – com a chegada da chef Olivia Mafacioli, a bancada ganhou novos pratos, caso da mariscada com polvo, lula e camarão, da tradicional moqueca baiana e do bobó de camarão. Além das opções de frutos do mar, há uma variedade de sushis e sashimis. Receitas clássicas da casa como o jacaré refogado com cebola, alho e servido com molho de pimentão e leite de coco continuam a fazer parte do rodízio, que sai a R$ 49,90 de segunda a quinta, R$ 69,90 às sextas e aos sábados e R$ 79,90 aos domingos. As sobremesas são cobradas à parte. Uma das opções é a fatia de torta holandesa, que custa R$ 15,00. Para beber, tem cerveja Louvada (R$ 9,00 a long neck). Avenida Fernando Corrêa da Costa, 151, Areão, 3624-1525 (250 lugares). 11h/15h e 18h30/23h (sáb., dom. e feriados almoço até 16h e jantar até 22h.). Aberto em 1991. $$$

Getúlio Grill

Durante a semana o cliente pode escolher entre as sugestões à la carte, caso do filé-mignon à parmigiana acompanhado de arroz e batata frita (R$ 64,00) e do pintado ao molho de camarão com batata sautée e arroz (R$ 75,00). O rodízio com dez cortes de carne é servido às sextas, sábados e domingos e custa R$ 59,00, R$ 69,00 e R$ 79,00, respectivamente. Opções como a picanha e o carneiro no espeto ganham a companhia de cinco tipos de massas e risotos, a exemplo do tortelloni de abóbora e do risoto marroquino, feito com castanha de caju, molho madeira e pimentão. Para acompanhar, há uma carta de vinhos com setenta rótulos. Entre as sobremesas, a banana flambada com sorvete custa R$ 49,00 e satisfaz até três pessoas. Aos fins de semana o jantar é embalado por MPB e pop rock ao vivo. Avenida Getúlio Vargas, Goiabeiras, 3624-9992 (300 lugares). 11h/15h e 17h30/0h (sex. sáb. e dom. sem intervalo até 2h). Aberto em 1994. $$

Grand Toro Steakhouse

No almoço, o cliente pode experimentar uma variedade de cortes por R$ 39,90 (aos sábados e domingos, o preço sobe para R$ 49,90). Entre as opções há picanha, bife ancho, chorizo e costela angus, todas assadas na parrilla argentina. Os acompanhamentos estão inclusos no valor do rodízio, dentre eles o risoto cuiabano, feito de carne-seca com banana-da-terra, arroz biro-biro, feijão-tropeiro e paella cuiabana, receita que leva pintado, camarão e frango. À noite, a casa oferece o rodízio de mini-hambúrgueres, petiscos e massas (R$ 29,90 de domingo à quinta e R$ 39,90 às sextas e sábados), que contempla sete variedades de lanche e itens como costelinha ao barbecue, coxinha de frango apimentada, banana empanada e onion rings. Aos fins de semana a cozinha também prepara porções de carne, caso da de contrafilé com molho de quatro queijos (parmesão, provolone, mussarela e Catupiry) e o cupim na manteiga. Para beber, há chope Louvada (R$ 11,90) e milk-shake de sorvete de doce de leite com calda de chocolate (R$ 31,90). Rua Senador Vilas Bôas, 60, Praça Popular, 99681-0303 (220 lugares). 11h/14h30 e 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2015. $$

Madero Steak House

Oriunda de Curitiba, a rede criada por Junior Durski se espalhou por todo o Brasil. No cardápio, as estrelas são as carnes e os hambúrgueres. Entre os seis cortes bovinos oferecidos, o filé-mignon grelhado vem à mesa com molho de mostarda (R$ 63,00). Para acompanhar, o cliente escolhe uma guarnição entre opções como arroz, penne na manteiga e salada caesar. No rol de sanduíches, o campeão de pedidos é o hambúrguer madero, que leva um disco de carne de 180 gramas mais alface, tomate, maionese e queijo cheddar (R$ 39,90). De sobremesa, tem brownie servido quente com calda de chocolate ao leite, sorvete de baunilha e lascas de amêndoa (R$ 27,00). Pantanal Shopping, 3653-2908 (188 lugares). 11h45/22h30 (sex. e sáb. até 23h; dom. até 22h). Aberto em 2015. $$$

Meat’s Grill (campeão de 2019)

Aberto apenas no almoço, o Meat’s Grill mantém um público fiel aos cortes assados na parrilla uruguaia. A grelha inclinada tem canaletas que conduzem a gordura e a impedem de cair sobre a brasa. Esse detalhe evita as labaredas, que aceleram o cozimento da carne e a deixam menos suculenta. A habilidade do churrasqueiro também conta: o controle da grelha é manual, ou seja, ela é levantada ou abaixada de acordo com o estado da brasa. Todo esse trabalho pode ser visto pelos clientes através de uma parede envidraçada que separa o espaço de preparo do sóbrio salão. A polenta frita (R$ 22,00) costuma abrir os pedidos. Em seguida, entre os quinze cortes da raça angus, permanece imbatível o porterhouse steak, reunião de três cortes (contrafilé, filé-mignon e alcatra) com um osso no meio. Com dois steaks (de 500 a 700 gramas cada um), guarnecidos de arroz com brócolis, mandioca cozida, vinagrete, farofa de bacon e salada, a sugestão custa R$ 125,00 e serve duas pessoas. Avenida Mato Grosso, 422, Centro Norte, ☎ 3624-6060 (70 lugares). 11h/15h. Aberto em 2004. Aqui tem iFood. $$

Nativas Grill

Um amplo bufê alinha sugestões variadas. Além de saladas, há sushis e sashimis, pratos com bacalhau, receitas árabes e acompanhamentos mais simples como arroz e maionese. À mesa são levados 28 cortes de carne. Carré de cordeiro, bife de ancho e cupim dividem atenção com pedidas mais conhecidas, caso da fraldinha, alcatra e picanha. Uma adega com capacidade para 200 rótulos abriga vinhos como o tinto português Monte Velho 2017 (R$ 99,90). De segunda a quinta-feira, no almoço, o rodízio custa R$ 59,90 por pessoa. Às sextas e aos sábados, o valor sobe para R$ 69,90 e, aos domingos, para R$ 79,90. No jantar, o serviço custa R$ 49,90 e, de domingo a quinta-feira, o valor é de R$ 89,90 para duas pessoas. Avenida Miguel Sutil, 6741, Duque de Caxias, 3621-4642 (500 lugares). 11h/15h e 18h30/23h. Aberto em 2018. $$

Outback Steakhouse

A rede que faz sucesso em diversas partes do país aterrissou no Mato Grosso, abrindo sua primeira unidade no estado no mês de fevereiro. De origem americana, a marca aposta na temática australiana e nos pratos em porções generosas. O endereço cuiabano ocupa um amplo espaço de mais de 600 metros quadrados, onde os clientes provam alguns clássicos da grife, caso da bloomin’ onion, a cebola gigante empanada (R$ 49,90), e a ribs on the barbie, costelinha de porco ao molho barbecue (R$ 63,90). Para adoçar, uma das opções é a sobremesa chocolate thunder from down under, que pode ser traduzida em brownie quentinho com sorvete de baunilha, calda de chocolate e chantili (R$ 29,90). De segunda a sexta-feira, das 17h às 20h, a clientela pode aproveitar a billabong hour, quando diversas bebidas alcoólicas do cardápio e o chope em caneca congelada são oferecidos pela metade do preço. Shopping Estação Cuiabá, 3027-7236 (240 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. e feriados até 22h30). Aberto em 2019. $$$

Roostic

Aberta no fim de 2018, esta casa tem como especialidade os cortes de angus preparados de acordo com a cartilha do churrasco texano, podendo levar de 12 a 16 horas para ficarem prontos. Sob a batuta do chef Phelipe Jacob, dez opções de carne são servidas em rodízio (R$ 70,00 por pessoa) – entre elas, galeto na brasa, pork rib com molho barbecue e brisket (peito bovino) defumado por 12 horas. O valor inclui também alguns acompanhamentos, a exemplo da farofa de maracujá, do vinagrete de abacaxi, dos legumes na brasa e da salada coleslaw feita com repolho, cenoura e maionese do chef. Para beber, o cliente pode pedir uma das caipirinhas elaboradas com cachaça artesanal defumada (R$ 20,90) ou chope Louvada em copos de 300 mililitros (o pilsen e o IPA custam R$ 10,00 cada um e o hop lager, R$ 11,00). Algumas sobremesas também são feitas na brasa, caso do abacaxi assado e servido com sorvete e canela (R$ 17,00). Durante a semana, a casa trabalha com almoço executivo. Rua João Bento 415, Quilombo, 2136-5037 e 99940-6087 (100 lugares). 11h30/14h e 19h/0h (fecha seg.). Aberto em 2018. $$

Uruguayo Parrilla

Vencedor da categoria na última edição de VEJA Comer & Beber Cuiabá, o restaurante é especializado em carnes assadas na parrilla, à moda uruguaia. No cardápio aparecem sugestões como a maminha proveniente de gado da raça wagyu (R$ 260,00, para duas pessoas) e o carré de cordeiro servido com geleia de hortelã (R$ 133,00, para duas pessoas). Cobrados à parte, os acompanhamentos podem ser o arroz maluco, com batata palha e ovo (R$ 19,00, para dois) ou as batatas assadas inteiras e finalizadas com orégano (R$ 21,00, para duas pessoas). Para encerrar, os minichurros (R$ 16,00, doze unidades) são os prediletos da clientela. Avenida José Rodrigues do Prado, 39, Santa Rosa, 2129-2660 (160 lugares). 11h30/0h (dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

