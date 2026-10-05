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As estimativas de compras para o Dia das Crianças

Pesquisa levantou dados de quem quer presentear e quais os itens e formas de pagamentos preferidos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 08h30
Duas mulheres observam prateleiras cheias de bonecas e brinquedos em uma loja. A mulher à esquerda, de costas, usa uma blusa florida. A mulher ao centro, também de costas, veste jeans, máscara branca e uma faixa de cabelo estampada, segurando uma sacola azul e uma caixa de brinquedo. À direita, outra pessoa desfocada.
Movimento de vendas de brinquedos para o Dia das Crianças, no Saara, no Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Uma pesquisa realizada com 27 mil pessoas identificou que 87% pretendem comprar presentes no Dia das Crianças, que será celebrado na próxima semana. O levantamento foi feito pela TIM Ads entre os dias 14 e 17 de setembro.

Os brinquedos lideram as intenções de compra (35%), seguidos por roupas (26%) e calçados (16%). Depois, aparecem jogos (13%) e celulares (12%).

Entre os que pretendem presentear, 29% planejam gastar entre 101 e 300 reais.

A pesquisa mostra ainda que os filhos são os principais presenteados, citados por 43% dos entrevistados, seguidos por sobrinhos (23%), irmãos (17%) e afilhados (17%). Mais da metade dos participantes (52%) pretende comprar presentes para uma ou duas pessoas.

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O Pix lidera como forma de pagamento preferida, com 43% das respostas, seguido por dinheiro (24%), cartão de débito (15%) e cartão de crédito (14%).

Cerca de 31% dos entrevistados pretendem passar o Dia das Crianças em casa, enquanto 14% planejam ir ao shopping e 12% a parques de diversões. Cinema (11%), praia (10%) e viagens em família (9%) também figuram entre os programas mais citados.

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