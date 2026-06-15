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Brasil

Organização lança propostas de políticas públicas para o Rio de Janeiro

Casa Fluminense elaborou, junto com lideranças locais, documento batizado de Agenda Rio 2030

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 08h30
Um grande grupo de pessoas diversas, incluindo adultos e crianças, posa sorridente em frente a um prédio de tijolos vermelhos. Alguns estão sentados no chão, outros em pé, com expressões alegres e roupas casuais.
Documento foi elaborado em encontro com 30 lideranças (Carín Nuru/Casa Fluminense/Divulgação)
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A Casa Fluminense, organização que discute políticas públicas para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, elaborou um documento com 10 sugestões para o próximo governo estadual.

A Agenda Rio 2030 foi elaborada em um encontro com 30 lideranças de 18 territórios, entre cidades e bairros do Rio.

A proposta será apresentada durante o Fórum Rio 2026 – Nosso Quintal, nos dias 20 e 21 de junho, na Arena Dicró (Penha).

A lista inclui desde metas amplas, como um modelo de segurança pública baseado na proteção territorial, saúde básica para todos e garantia de moradia digna com regularização fundiária, até outras mais específicas, como a tarifa zero nos transportes públicos, ampliação dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e pré-vestibulares gratuitos.

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Completam o documento a governança climática local, geração cidadã de dados, salvaguarda de memórias e saberes e um sistema integrado de cuidado para diminuição da sobrecarga feminina.

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