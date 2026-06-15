Organização lança propostas de políticas públicas para o Rio de Janeiro

A Casa Fluminense, organização que discute políticas públicas para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, elaborou um documento com 10 sugestões para o próximo governo estadual.

A Agenda Rio 2030 foi elaborada em um encontro com 30 lideranças de 18 territórios, entre cidades e bairros do Rio.

A proposta será apresentada durante o Fórum Rio 2026 – Nosso Quintal, nos dias 20 e 21 de junho, na Arena Dicró (Penha).

A lista inclui desde metas amplas, como um modelo de segurança pública baseado na proteção territorial, saúde básica para todos e garantia de moradia digna com regularização fundiária, até outras mais específicas, como a tarifa zero nos transportes públicos, ampliação dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e pré-vestibulares gratuitos.

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Completam o documento a governança climática local, geração cidadã de dados, salvaguarda de memórias e saberes e um sistema integrado de cuidado para diminuição da sobrecarga feminina.