As contas da PF sobre os crimes no 2º turno das eleições
Balanço oficial aponta R$ 41,4 mil apreendidos no domingo e mais de 2,4 mil inquéritos eleitorais em andamento no país
A Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira (26) o balanço oficial das operações deflagradas no segundo turno das Eleições de 2026. A corporação registrou 86 ocorrências de potenciais infrações eleitorais, com a condução de 74 pessoas à polícia em 21 estados.
De acordo com o relatório, os principais delitos foram violação do sigilo do voto, propaganda irregular e tumulto nos locais de votação. Durante a votação de domingo (25), os agentes apreenderam cerca de 41,4 mil reais em bens, equipamentos e dinheiro em espécie.
Em 2026, a instituição, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), instaurou 1.629 procedimentos investigatórios ligados a crimes eleitorais e já deflagrou 98 operações.
No total acumulado, somando investigações anteriores ainda não concluídas, a PF contabiliza 2.483 inquéritos eleitorais em andamento até este início de semana.