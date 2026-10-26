As contas da PF sobre os crimes no 2º turno das eleições

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A Polícia Federal divulgou o balanço do segundo turno das Eleições de 2026, registrando 86 ocorrências de potenciais infrações eleitorais e conduzindo 74 pessoas em 21 estados. Os principais delitos incluíram violação do sigilo do voto e propaganda irregular, com apreensão de R$ 41,4 mil. A corporação acumula 2.483 inquéritos eleitorais em andamento.

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A Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira (26) o balanço oficial das operações deflagradas no segundo turno das Eleições de 2026. A corporação registrou 86 ocorrências de potenciais infrações eleitorais, com a condução de 74 pessoas à polícia em 21 estados.

De acordo com o relatório, os principais delitos foram violação do sigilo do voto, propaganda irregular e tumulto nos locais de votação. Durante a votação de domingo (25), os agentes apreenderam cerca de 41,4 mil reais em bens, equipamentos e dinheiro em espécie.

Em 2026, a instituição, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), instaurou 1.629 procedimentos investigatórios ligados a crimes eleitorais e já deflagrou 98 operações.

No total acumulado, somando investigações anteriores ainda não concluídas, a PF contabiliza 2.483 inquéritos eleitorais em andamento até este início de semana.