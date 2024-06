As apostas milionárias da Quina de São João, sorteada no sábado

O prêmio de 229 milhões de reais da Quina de São João, sorteado neste sábado, 22, em São Paulo, saiu para três apostas. Os números sorteados foram 21, 38, 60, 64 e 70. Cada vencedor vai receber 76,6 milhões de reais. Foi o maior montante da história do concurso especial.

As apostas contempladas foram realizadas em São José do Rio Preto, interior de São Paulo; Gouveia, em Minas Gerais, e Viamão, no Rio Grande do Sul. Os vencedores mineiro e paulista ganharam com apostas coletivas, os bolões, de 10 e 18 integrantes, respectivamente. O novo milionário gaúcho fez um jogo único, presencialmente, na Lotérica Teimosinha 1, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

Na segunda faixa de premiação, de quatro números, 1.714 apostas foram contempladas. Cada uma vai levar 11.043,83 reais. Os 144.635 apostadores que acertaram três números vão receber 124,64 reais, cada. 3.833.840 apostadores acertaram dois números e vão receber 4,70 reais, cada.

A Quina de São João 2024 registrou 166.345.938 milhões de apostas em todo o país, totalizando mais de 415 milhões de reais em arrecadação.

Assim como nos outros concursos especiais, o prêmio não acumulava: levou a bolada quem acertou a maior quantidade de números. Caso nenhum apostador acertasse na faixa principal, o prêmio seria dividido entre os acertadores de 4 números — e assim sucessivamente, conforme a regra da modalidade.

Como coletar seu prêmio?

Prêmios com valor superior a 2.259,20 reais são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O bilhete é ao portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescreve e é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies), conforme Lei 13.756/18.​