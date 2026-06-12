As ameaças que rondam Daniel Vorcaro na prisão

Preso desde o início de março em Brasília, Daniel Vorcaro tem recebido ameaças do crime organizado, de bicheiros e até de milicianos, segundo investigadores da Polícia Federal.

Há, ainda, segundo esses investigadores, um risco ao bem-estar do banqueiro por ele ser hoje o homem capaz de macular biografias de muitas autoridades na República.

Gente querendo que o dono do Master suma do mapa não falta, portanto. Por causa disso, Vorcaro deve seguir preso sob proteção da Polícia Federal.

Nesta quinta, VEJA mostrou que o banqueiro se ofereceu para revelar detalhes estarrecedores de pagamentos envolvido figuras importantes da República, como integrantes do Judiciário, caciques do PT da Bahia e o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre.

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As negociações de Vorcaro com a Polícia Federal foram encerradas, mas seguem com a PGR, que avalia se formaliza o acordo.

Nesta semana, o ministro André Mendonça, relator do caso, mandou a Procuradoria elaborar um parecer sobre o pedido da PF para que Vorcaro deixe a sala especial onde ele está preso na Superintendência de Brasília.