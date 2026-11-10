Artigo incluído em MP pode permitir produção de cigarros eletrônicos no Brasil para exportação

Um artigo incluído pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) na medida provisória (MP) que trata de dívidas de produtores rurais pode liberar a produção de cigarros eletrônicos (vapes) e outros produtos derivados do tabaco para a exportação.

O relatório foi aprovado nesta terça-feira por uma comissão mista do Congresso, mas ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado. A MP perde validade se não for confirmada até quarta-feira.

Pimenta afirma que a proposta atende a pedidos de produtores gaúchos e que não envolve liberação para comercialização dentro do Brasil.

“Não envolve nada de mercado interno. Hoje, a gente exporta matéria-prima e os produtores do Rio Grande do Sul, o setor todo, têm interesse de exportar produto semi-industrializado. Mas isso não mexe nada com mercado interno, Anvisa, consumo, nada disso para dentro do Brasil”, alega.

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Atualmente, a Anvisa proíbe a fabricação e a comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil.

O artigo inserido menciona quatro tipos de produtos — incluindo cigarros eletrônicos e produtos inaláveis — a partir dos seus códigos de Nomenclatura Comum do Mercosul e afirma que cabe à Anvisa “disciplinar os requisitos aplicáveis à sua comercialização no território nacional”.

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Em seguida, acrescenta que “a fabricação, industrialização, acondicionamento, armazenagem, movimentação, distribuição e comercialização” deles, “quando destinados exclusivamente à exportação, serão admitidos via cadastro simplificado”.

O deputado nega que o trecho seja um “jabuti”, como são chamados os pontos inseridos em um projeto que não têm relação com o teor original, por ser uma reivindicação de produtores.

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“É uma questão dos produtores rurais, dentro da renegociação de dívidas, mecanismos de apoios a setores. Tem vários setores que estão sendo atendidos com seus pleitos. No caso, tem uma reivindicação do setor que diz respeito à possibilidade de exportação de produtos semi-industrializados. Tem a ver com a matéria”, defende.