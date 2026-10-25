Arthur Lira diz que prorrogação de votação é uma ‘mancha sem precedentes’ para eleição

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Arthur Lira criticou a decisão do ministro Cristiano Zanin de prorrogar o horário de votação em todo o país, classificando-a como uma “mancha sem precedentes” na eleição. O senador eleito por Alagoas expressou preocupação com a exposição de resultados antes do fim da votação e questionou a legalidade da medida monocrática do STF.

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Arthur Lira (PP), um dos senadores eleitos por Alagoas na eleição deste ano, lamentou a decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin em prorrogar em duas horas o período de votação em todo país. “Uma mancha sem precedentes de uma eleição presidencial”, disse o ex-presidente da Câmara dos Deputados em entrevista ao VEJA em Foco Especial na VEJA+TV. “Acho que o principal problema é que as urnas foram abertas. Já existem estados com resultados sendo expostos, isso influencia quem vai votar. Não é possível que aconteça”, afirmou Lira.

O ministro Zanin determinou a prorrogação da votação em todo país de maneira monocrática, ou seja, decisão proferida por um membro da Corte. A votação vai até as 19h. O pedido para para ampliar o prazo para os eleitores partiu de um pedido feito pela coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O TSE tem que ter maturidade e responsabilidade e tomar posição definitiva. A decisão ao meu ver carece de legalidade absoluta já que foi feita monocraticamente por um ministro da Suprema Corte interferindo em uma Casa que trata das eleições”, disse Lira. O senador eleito também lembrou que em 2022 foi feito um pedido de ampliação de horário de votação, mas à época a decisão foi contrária.

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