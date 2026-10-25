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Brasil

Arthur Lira diz que prorrogação de votação é uma ‘mancha sem precedentes’ para eleição

Senador eleito cobrou que TSE precisa 'ter maturidade, responsabilidade e tomar posição definitiva'

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 18h10 | Atualizado em 25 out 2026, 18h29
Lira durante entrevista neste domingo na VEJA+TV
Lira durante entrevista neste domingo na VEJA+TV (VEJA+TV/Reprodução)
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Arthur Lira diz que prorrogação de votação é uma ‘mancha sem precedentes’ para eleição Priorize VEJA no Google

Arthur Lira (PP), um dos senadores eleitos por Alagoas na eleição deste ano, lamentou a decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin em prorrogar em duas horas o período de votação em todo país. “Uma mancha sem precedentes de uma eleição presidencial”, disse o ex-presidente da Câmara dos Deputados em entrevista ao VEJA em Foco Especial na VEJA+TV. “Acho que o principal problema é que as urnas foram abertas. Já existem estados com resultados sendo expostos, isso influencia quem vai votar. Não é possível que aconteça”, afirmou Lira.

O ministro Zanin determinou a prorrogação da votação em todo país de maneira monocrática, ou seja, decisão proferida por um membro da Corte. A votação vai até as 19h. O pedido para para ampliar o prazo para os eleitores partiu de um pedido feito pela coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O TSE tem que ter maturidade e responsabilidade e tomar posição definitiva. A decisão ao meu ver carece de legalidade absoluta já que foi feita monocraticamente por um ministro da Suprema Corte interferindo em uma Casa que trata das eleições”, disse Lira. O senador eleito também lembrou que em 2022 foi feito um pedido de ampliação de horário de votação, mas à época a decisão foi contrária.

VEJA+TV realiza uma cobertura especial com repórteres e colunistas de VEJA, repercutindo a decisão do STF, resultados e cenários eleitorais. Acompanhe:

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