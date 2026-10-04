Arthur Henrique (PL) é eleito em 1º turno para o governo de Roraima

O ex-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (PL) foi matematicamente eleito para o governo de Roraima neste domingo, 4.

Até o momento, Arthur Henrique teve 68,99% dos votos, contra 29,43% do atual governador, Soldado Sampaio (Republicanos).

Pesquisa Real Time Big Data divulgada em 10 de setembro mostrava Arthur Henrique com 62% das intenções de voto, seguido por Sampaio, que aparecia com 28% do eleitorado. A candidata Rosi Aires (PSOL) aparecia com 1% dos votos na pesquisa, e Farah Mesquita (Solidariedade) e Clébio Nascimento (PCO) não pontuaram.