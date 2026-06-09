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Brasil

Arlindinho é assaltado no Rio e pede ajuda para recuperar joias

Cantor foi abordado por criminosos na zona norte da cidade

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 16h27 | Atualizado em 9 jun 2026, 16h54
Arlindinho
 (./Divulgação)
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Arlindinho é assaltado no Rio e pede ajuda para recuperar joias Priorize VEJA no Google

O cantor Arlindinho relatou nas redes sociais ter sido vítima de um assalto em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Em publicação feita nesta terça-feira, 9, o artista contou que foi abordado por criminosos em frente ao Clube dos Sargentos e teve um bracelete e um cordão roubados.

Levaram meu bracelete e esse cordão na segunda foto. Estou bem, se alguém souber notícias por favor chamar por aqui”, escreveu o filho de Arlindo Cruz. Nos comentários da publicação, a namorada do artista, Erika Januza, prestou apoio ao cantor. “A vida é o bem maior. Você é honesto, trabalhador. Deus proverá”, escreveu a atriz.

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TAGS:
arlindo cruz
Assalto
Crime
Rio de Janeiro
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