Arlindinho é assaltado no Rio e pede ajuda para recuperar joias
Cantor foi abordado por criminosos na zona norte da cidade
O cantor Arlindinho relatou nas redes sociais ter sido vítima de um assalto em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
Em publicação feita nesta terça-feira, 9, o artista contou que foi abordado por criminosos em frente ao Clube dos Sargentos e teve um bracelete e um cordão roubados.
“Levaram meu bracelete e esse cordão na segunda foto. Estou bem, se alguém souber notícias por favor chamar por aqui”, escreveu o filho de Arlindo Cruz. Nos comentários da publicação, a namorada do artista, Erika Januza, prestou apoio ao cantor. “A vida é o bem maior. Você é honesto, trabalhador. Deus proverá”, escreveu a atriz.