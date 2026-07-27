‘Aprendi muito com os meus erros’, diz José Dirceu em sua volta ao cenário eleitoral

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José Dirceu analisa sua trajetória política e defende a renovação do PT, além de um programa de governo com metas claras para Lula, focado em esperança e prosperidade. Ele discute um possível retorno à política, abordando prioridades como segurança pública, educação, geração de empregos e integração regional para o futuro do Brasil.

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O ex-ministro José Dirceu (PT) afirmou que os erros cometidos ao longo de sua trajetória política lhe trouxeram aprendizado e defendeu que o Partido dos Trabalhadores renove suas lideranças sem abrir mão de um projeto de longo prazo para o país. Em entrevista à apresentadora Laísa Dall’Agnol, no programa Ponto de Vista, Dirceu também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve apresentar um programa de governo com metas claras para responder às principais demandas da população. (Este texto é um trecho do vídeo acima)

Ao comentar seu retorno à atuação política, Dirceu disse que já conversou com Lula sobre a possibilidade de voltar à direção nacional do PT, participar da eleição interna da legenda e disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Segundo ele, o partido vive um momento de renovação, com o surgimento de novos quadros, entre eles Fernando Haddad e outras lideranças que, em sua avaliação, fortalecem a legenda.

O ex-ministro afirmou que o fortalecimento do PT também depende de uma reforma partidária e de sua capacidade de apresentar aos brasileiros uma perspectiva de futuro. Na avaliação dele, a próxima eleição será decidida pela habilidade de oferecer esperança, paz e prosperidade às famílias, com propostas concretas para melhorar a qualidade de vida da população.

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Entre as prioridades apontadas por Dirceu estão o enfrentamento da violência, a melhoria da educação e a geração de empregos com maior remuneração. Segundo ele, essas áreas devem integrar um plano de governo estruturado, com metas para os próximos quatro anos, capaz de responder aos problemas enfrentados diariamente pelos brasileiros.

Durante a entrevista, Dirceu afirmou acreditar que o Brasil reúne condições para promover uma transformação profunda na próxima década. Para sustentar o argumento, citou períodos históricos de forte desenvolvimento nacional e disse que o país dispõe de recursos, capacidade produtiva e conhecimento acumulado para reduzir a pobreza e a desigualdade.

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Na avaliação do ex-ministro, esse processo exige a construção de consensos políticos. Ele defendeu a busca por convergência entre diferentes setores da sociedade, lembrando que momentos importantes da história brasileira, como a redemocratização e a promulgação da Constituição, foram marcados por acordos políticos amplos.

Dirceu também defendeu uma integração mais intensa entre os países da América do Sul. Segundo ele, áreas como infraestrutura, energia, logística, Amazônia, combate ao narcotráfico, imigração e cadeias produtivas oferecem oportunidades para ampliar investimentos e fortalecer a posição brasileira diante das transformações da economia mundial.

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Ao abordar a segurança pública, o ex-ministro afirmou que o tema precisa ocupar posição central na agenda do governo. Para ele, a população não suporta mais o avanço das facções criminosas e o Executivo deve ampliar sua atuação no setor. Entre as propostas apresentadas, Dirceu defendeu a criação de um Ministério da Segurança e do Interior para coordenar o enfrentamento ao crime organizado e reforçar a presença do Estado nas regiões mais afetadas pela violência.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.