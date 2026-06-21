Apreensão de 50 toneladas de cocaína pode ser a maior da história do Brasil
Droga estava escondida em cargas de madeira, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou neste domingo que a Receita Federal e a Polícia Federal podem ter feito a maior apreensão de cocaína da história do Brasil.
De acordo com Durigan, cerca de 50 toneladas de cocaína estavam escondidas em 260 toneladas de madeira nas cidades de Corumbá (MS) e Cáceres (MT).
A operação foi batizada de Timber Shield e teve cooperação com os governos dos Estados Unidos e da Bolívia.
“Confirmado o volume, será a maior apreensão de cocaína da história do Brasil — e uma das maiores já registradas no mundo”, escreveu Durigan na rede social X.
Segundo o ministro, a apreensão ocorreu depois de Receita intensificar a fiscalização na fronteira com a Bolívia, a partir de informações de inteligência.
Agora, a PF está realizando perícia na droga e ficará responsável pela custódia do material e pela investigação do caso.
Também houve apoio do Exército e das polícias do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.