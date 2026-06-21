Apreensão de 50 toneladas de cocaína pode ser a maior da história do Brasil

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou uma apreensão histórica de cerca de 50 toneladas de cocaína, escondidas em madeira em MS e MT. A Operação Timber Shield, com cooperação internacional, pode ser a maior do Brasil e uma das maiores do mundo. Entenda os detalhes dessa megaoperação na fronteira.

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou neste domingo que a Receita Federal e a Polícia Federal podem ter feito a maior apreensão de cocaína da história do Brasil.

De acordo com Durigan, cerca de 50 toneladas de cocaína estavam escondidas em 260 toneladas de madeira nas cidades de Corumbá (MS) e Cáceres (MT).

A operação foi batizada de Timber Shield e teve cooperação com os governos dos Estados Unidos e da Bolívia.

“Confirmado o volume, será a maior apreensão de cocaína da história do Brasil — e uma das maiores já registradas no mundo”, escreveu Durigan na rede social X.

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Segundo o ministro, a apreensão ocorreu depois de Receita intensificar a fiscalização na fronteira com a Bolívia, a partir de informações de inteligência.

Agora, a PF está realizando perícia na droga e ficará responsável pela custódia do material e pela investigação do caso.

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Também houve apoio do Exército e das polícias do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.