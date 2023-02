Após queima de helicóptero, MMA comemora: “O Ibama voltou”

Após a destruição de aeronaves de garimpeiros das terras Yanomami, feita nesta quarta-feira, 08, o ministério do Meio Ambiente celebrou a ação dos agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e publicou “O Ibama voltou”, nas redes sociais.

Clara alfinetada nas políticas ambientais de Jair Bolsonaro (PL), a autarquia passou anos sob o comando do ex-presidente, tendo que lidar com redução de pessoal, limitação de atividades e corte de repasses públicos.

Em trecho de comunicado, o Ibama afirma que “o avanço do garimpo, estimulado pelo último governo, resultou em uma crise humanitária na terra indígena”. Até esta quarta foram destruídos um helicóptero, um avião, um trator de esteira e estruturas de apoio logístico ao garimpo. Duas armas e três barcos foram apreendidos.

O objetivo principal das operações do Ibama e da Polícia Federal é inviabilizar as linhas de suprimento e as rotas que abastecem garimpo ilegal.

O IBAMA VOLTOU pic.twitter.com/RKCrbV1roL — Ministério do Meio Ambiente (@mmeioambiente) February 8, 2023

