Após queda de helicóptero, governador do ES diz que ele e esposa estão bem

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, gravou um vídeo para dizer que ele e a primeira-dama, Cristina Gomes, estão bem. Os dois estavam no helicóptero que caiu nesta sexta-feira ao pousar na cidade de Domingos Martins (ES). Os dois tinham ido à cidade para participar do festival de cinema Fest Cine Pedra Azul.

“Estou gravando esta mensagem para dizer que eu estou bem, graças a Deus, e a Cristina está bem, machucou um pouquinho, teve uma luxação, uma intercorrência mais simples. Os dois pilotos estão bem. Achei importante fazer essa mensagem para tranquilizar todos os nossos amigos e a população do Estado do Espírito Santo”, diz Hartung no vídeo. “Um acidente, mas graças a Deus, as vidas humanas todas elas preservadas, paraa gente poder seguir em frente nessa caminhada.”

Helicóptero que levava o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, cai na região serrana do Estado – 10/08/2018

Segundo a Secretaria de Segurança, a aeronave se desgovernou ao se aproximar para pouso e realizar manobra no campo, ‘vindo um dos rotores a colidir com o solo’. “Os pilotos adotaram as providências que o caso requeria, saindo do helicóptero o mais rápido possível, auxiliando os passageiros. Todos os ocupantes conseguiram sair ilesos. O Harpia 05, a princípio, teve perda total.”

Registrado sob a matrícula PP-MES, o helicóptero é do modelo Esquilo e está em situação regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).Eleito em 2014, Paulo Hartung governa o Espírito Santo pela terceira vez e não vai disputar a reeleição em 2018. Na nota em que comunicou que não participaria do pleito de outubro, divulgada em julho, o emedebista afirmou que “é hora de passar o bastão”.