Após pressão, Hyundai desiste de vender escavadeiras para garimpo

Em meados de abril, o Greenpeace divulgou um relatório que aponta que as escavadeiras têm sido protagonistas na expansão do garimpo ilegal em terras indígenas na região amazônica. O estudo, realizado entre 2021 e 2023, identificou que cerca de 42% das máquinas presentes nos territórios Kayapó, Munduruku e Yanomami foram fabricadas pela Hyundai e que revendedores autorizados da multinacional sul-coreana recentemente passaram a se instalar próximos aos locais onde ocorrem as práticas criminosas.

Do outro lado do mundo, na sede da empresa, ambientalistas e um líder indígena do povo Kayapó, Doto Takak Ire, levaram o assunto à imprensa da Coreia do Sul, com objetivo de pressionar a montadora a parar de contribuir com o garimpo e consequente desmatamento da Amazônia.

Nesta sexta-feira, 28, a Hyundai publicou um comunicado oficial admitindo a gravidade das consequências da violação das terras indígenas e da Amazônia e se comprometeu a parar temporariamente de vender máquinas pesadas para nos estados de Roraima, Amazonas e Pará.

Caterpillar, Volvo, Komatsu, empresas que também foram apontadas como centro do problema, ainda não tomaram medidas para coibir o uso irregular de suas escavadeiras.

