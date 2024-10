Após atentado, prefeito de Taboão da Serra permanece na UTI

O prefeito de Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva (Podemos), de 72 anos, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Candidato à reeleição, ele foi vítima de um atentado na tarde de sexta-feira, 18 de outubro de 2024, quando foi atingido por um disparo de fuzil.

“Seu estado de saúde ainda inspira cuidados, mas ele se encontra estabilizado na UTI, sob acompanhamento intensivo da equipe médica. A família agradece as inúmeras manifestações de solidariedade e carinho e pede que continuem em oração pela plena recuperação do prefeito”, diz o boletim médico.

No próximo domingo, 27, Aprígio vai disputar o segundo turno no município de aproximadamente 285.000 habitantes contra Engenheiro Daniel (União Brasil), que obteve 48,98% dos votos válidos no último dia 6. O atual prefeito recebeu 25,93%. Antes de ser prefeito, ele foi eleito deputado estadual de São Paulo em 2018 e vereador do município em 2004 e 2008.