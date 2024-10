Prefeito que disputa 2º turno em SP é baleado em carro; imagens são fortes

Candidato à reeleição, o prefeito de Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva (Podemos), de 72 anos, foi baleado dentro do carro em que estava nesta sexta-feira, 18, na cidade. Segundo informações preliminares, ele foi atingido na região da clavícula.

Um vídeo divulgado pela assessoria de Aprígio mostra o prefeito com o tronco ensanguentado, no banco de trás do veículo, que é blindado e foi alvejado na janela, na lataria e em um dos pneus. Ele, então, foi colocado dentro de uma ambulância, consciente. [Veja a gravação abaixo; as imagens são fortes]

O prefeito foi encaminhado para o Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo. Taboão da Serra fica na zona sudoeste da região metropolitana da capital paulista.

Integrantes do Podemos informaram que o prefeito foi vítima de um “atentado” e de um “ataque covarde”. Ainda não há mais informações sobre a ocorrência.

Continua após a publicidade

Aprígio vai disputar o segundo turno no município de aproximadamente 285.000 habitantes contra Engenheiro Daniel (União Brasil), que obteve 48,98% dos votos válidos no último dia 6. O atual prefeito recebeu 25,93%.

Antes de governar a cidade, ele foi eleito deputado estadual de São Paulo em 2018 e vereador do município em 2004 e 2008.