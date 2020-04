Após anunciar bonificações, presidente do Detran do Rio é exonerado

O presidente do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ), Antônio Carlos dos Santos, foi exonerado do cargo pelo governador Wilson Witzel (PSC). A decisão está no Diário Oficial desta quinta-feira, 16. A demissão ocorreu três dias depois de VEJA revelar que Antônio informou a funcionários que seria publicado um decreto para pagar bonificações salariais na contramão dos esforços para conter gastos em meio à pandemia de coronavírus e à crise econômica do estado. Ele chegou a gravar um vídeo para avisar a “novidade” e o repassou via aplicativo de mensagens de celular. Quem assume o órgão é o vice-presidente Marcello Braga Maia.

A medida de Antônio Carlos dos Santos havia causado mal-estar nos bastidores do Palácio Guanabara e foi a gota d’água para expor ainda mais a guerra travada pelo comando do Detran-RJ. Apesar de ser subordinado oficialmente ao vice-governador Cláudio Castro, o órgão respondia ao advogado Lucas Tristão, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, e ao empresário Mário Peixoto, um dos principais fornecedores de mão-de-obra terceirizada na gestão Witzel. Eles cederam à pressão de um dos grupos da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), que exigiu a nomeação de Marcello Maia, um policial civil. Maia é indicação de parlamentares liderados pelo deputado estadual Rodrigo Bacellar (Solidariedade). Já Antônio Carlos dos Santos, que é policial federal, tinha o aval do derrotado grupo político do deputado Rodrigo Amorim (PSL).

Com o troca-troca, o governo Witzel conseguiu também, pelo menos por enquanto, neutralizar a possível abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar contratos suspeitos na Secretaria Estadual de Saúde que chegam a R$ 2 bilhões. Boa parte do dinheiro está destinado ao combate do Covid-19. Segundo o último boletim, o estado registrou 265 mortes pela doença e 3.743 casos confirmados. Há ainda 114 óbitos em investigação.

Hoje, a folha de pagamento do Detran-RJ é de R$ 15 milhões para 2.832 servidores e 665 cargos comissionados, segundo o demonstrativo de despesa. Não estão incluídos os vencimentos dos cerca de nove mil terceirizados, como apurou VEJA. Em fevereiro deste ano, o Detran-RJ teve uma receita de R$ 157 milhões, sendo 40% (R$ 63,7 milhões) somente com a arrecadação da taxa de licenciamento de veículos em todo o estado. As despesas, revela o último balanço mensal do órgão, chegaram a R$ 33 milhões.

Desde 23 de março, data em que os serviços ao público foram reduzidos por causa do coronavírus, houve uma dança das cadeiras no Detran-RJ, com 37 nomeações e 41 exonerações, segundo um levantamento realizado por VEJA no Diário Oficial. Além do vídeo, o presidente Antônio Carlos dos Santos encaminhou mensagem por escrito a diretores, coordenadores e assessores, entre outros funcionários. Nela, ele dá detalhes sobre o trabalho home office.

Corrupção e Lava-Jato

Em sua história, o Detran-RJ sempre teve loteamento político. Deputados estaduais de vários partidos, fizeram indicações e até hoje brigam por espaço. Em 2018, o órgão foi alvo da Operação Lava-Jato. A força-tarefa investigou casos de corrupção durante os governos de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. A denúncia dos procuradores revelaram que deputados transformaram o Departamento de Trânsito em um feudo para arrecadação de dinheiro em postos de vistoria de 20 municípios.

Os políticos foram presos pela Polícia Federal acusados de participarem do esquema criminoso chefiado por Cabral. A ação ficou conhecida como Furna da Onça, braço da Lava-Jato. A descoberta do saque nos cofres do Detran-RJ ocorreu graças à apreensão do notebook do deputado Edson Albertassi, então líder do MDB na Alerj. No computador, havia a divisão de controle dos postos. A Prol, empresa vencedora dos contratos para fornecer mão de obra nos postos, disponibilizava cargos para indicação dos parlamentares.