Ao completar 70 anos, JBS é a maior empregadora do país

Atualizado em 13 out 2023, 12h33 - Publicado em 13 out 2023, 11h30

A JBS, a maior empresa de alimentos do mundo, também é a maior empregadora do Brasil em 2023. Somente entre janeiro e agosto deste ano, a companhia foi responsável por 7 300 novas vagas de emprego – aumento de 5% em relação a dezembro de 2022. E, hoje, conta com 151 200 colaboradores diretos trabalhando em suas diversas operações no país.

Esses números são resultado de um amplo esforço em busca de eficiência, produtividade e atenção aos mercados local e internacional, com um desempenho que posiciona a JBS como um motor para a economia, tanto na geração de renda como na criação de empregos.

Um levantamento inédito produzido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) via Núcleo de Economia Regional e Urbana da Universidade de São Paulo (Nereus) reforça essas constatações.

O trabalho avaliou a dimensão da JBS e das cadeias produtivas ligadas a ela no Brasil, e constatou que, em 2021, a companhia e o ciclo que ela movimenta responderam por expressivos 2,1% do PIB, além de contribuírem para a geração de 2,73% dos empregos do país.

Impacto social e global

Para além dos 151 mil postos de trabalho, os números impressionam. Para se ter ideia, as vagas ligadas às cadeias de produção da companhia vão muito além: são 2,9 milhões de pessoas, segundo a pesquisa da Fipe.

A JBS induz ganhos de produtividade nos municípios em que está e leva ao crescimento da atividade econômica em todas as regiões em que atua, de acordo com o estudo, que avaliou 67 setores e 127 produtos e levou em conta os cálculos de produção, capital, consumo das famílias, exportações, insumos, trabalho e terra, entre outros fatores.

“Temos consciência de que exercemos um papel importante para a geração de emprego e renda em diversas regiões, com impacto especialmente positivo nas pequenas cidades em que estamos. Em muitas delas, somos o principal polo empregador, e o nosso crescimento impulsiona o crescimento econômico dessas regiões”, afirma Gilberto Xandó, presidente da JBS Brasil.

Globalmente, os números também impressionam: a JBS emprega 270 mil colaboradores em suas mais de 400 unidades produtivas e escritórios espalhados por mais de 20 países.

“Para nós, que como empresa completamos 70 anos agora em 2023, esse estudo é de extrema importância, pela evidência que ele apresenta de como a indústria de alimentos é positiva para o país. Gera muitos empregos diretos e indiretos, além de ter uma cadeia longa de fornecedores e clientes, estimulando uma grande porção da economia”, afirma Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.

