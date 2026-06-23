Animes e anúncio no X: como traficantes do CV vendiam drogas no Dona Marta

A Polícia Civil descobriu, durante as investigações que culminaram na operação desta terça-feira, 23, no Morro Dona Marta, na Zona Sul do Rio, que os traficantes da região utilizavam o X (antigo Twitter) para vender drogas. Na conta em que os entorpecentes eram comercializados, os criminosos apresentavam as substâncias como “especiarias”. Além disso, os produtos apareciam dentro de embalagens enfeitadas com imagens de filmes e desenhos animados.

As postagens no perfil do X anunciavam promoções e indicavam o endereço em que a droga poderia ser adquirida. Na conta, também eram publicados fotos e vídeos dos produtos para divulgação. Os administradores do perfil vendiam o skunk, um tipo de maconha, por R$ 10 a grama. As informações são do jornal O Globo.

As promoções anunciadas pelos traficantes se concentravam nos fins de semana. As embalagens, que chamavam a atenção por terem imagens de animes, como Naruto, e de desenhos animados, como A Era do Gelo, apareciam com frequência nas publicações. Nas imagens divulgadas, é possível ver os dizeres “O melhor da Zona Sul” e as siglas “CV” (Comando Vermelho) e “STM”(Santa Marta).

A operação

A ação policial, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), teve início por volta das 4h desta quarta. Foram cumpridos dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão. Até a última atualização desta reportagem, três pessoas haviam sido presas.

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A operação é resultado de 22 meses de investigações da DRE-CAP, que identificaram a “liderança responsável pela administração das atividades criminosas desenvolvidas no Morro Dona Marta, incluindo a coordenação da logística do tráfico de drogas, a distribuição de funções entre integrantes da facção e a manutenção do domínio territorial armado na localidade”.

“A operação deflagrada nesta data tem como objetivo promover a responsabilização criminal dos investigados, além de enfraquecer a estrutura financeira e operacional da organização criminosa”, disse a Polícia Civil em comunicado. “As diligências têm como objetivo localizar criminosos, apreender armas, drogas e outros materiais relacionados à atividade ilícita, além de reunir novos elementos que contribuam para o avanço das investigações.”

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Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) também foram mobilizados. A ofensiva faz parte da Operação Contenção, que busca conter o avanço territorial do Comando Vermelho através da desarticulação da estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa. Mais de 360 criminosos foram capturados e outros 137 foram mortos em confrontos no âmbito da força-tarefa.