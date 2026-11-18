O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou na manhã desta quarta-feira que comparecerá ao Senado para prestar esclarecimentos sobre alterações em relatórios da corporação relacionados ao caso Banco Master e o afastamento dos delegados responsáveis pelos documentos.

A confirmação foi feita diretamente ao senador Alessandro Vieira (MDB-SE), após Andrei se reunir, na noite desta terça, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A presença do chefe da PF era tratada como incerta até então. Com a confirmação, Andrei participará da audiência conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Segurança Pública, marcada para as 14h, ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, que já havia confirmado presença.

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Os parlamentares querem esclarecer quem determinou as alterações nos relatórios da PF encaminhados à Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), quais foram os fundamentos das revisões e os motivos que levaram ao afastamento dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, responsáveis pelos documentos.

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A audiência foi motivada por requerimentos apresentados no Senado para ouvir os responsáveis pela condução das investigações. Alessandro Vieira está entre os parlamentares que cobram explicações sobre o tratamento dado a relatórios que abordam eventual envolvimento de integrantes do STF no caso Master.

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