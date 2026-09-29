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Brasil

André Mendonça libera post de Erika Hilton sobre Nossa Senhora Aparecida

Ministro do TSE reconsiderou parcialmente decisão que derrubou mais de mil publicações

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 18h06 | Atualizado em 29 set 2026, 19h03
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno escuro, camisa branca e gravata roxa, veste toga preta com detalhes vermelhos, sentado em cadeira vermelha, atrás de uma bancada de madeira, com um microfone à frente, em um ambiente com painéis de madeira verticalmente alinhados ao fundo
O ministro André Mendonça, durante sessão do TSE  (Antonio Augusto/TSE)
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André Mendonça libera post de Erika Hilton sobre Nossa Senhora Aparecida Priorize VEJA no Google

O ministro André Mendonça, do TSE, aceitou um pedido da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e liberou uma publicação sobre a possível retirada de Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil.

O texto tinha sido incluído em um conjunto de postagens derrubadas por Mendonça, atendendo a pedido da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), mas o ministro reconsiderou parcialmente sua decisão.

O magistrado reconheceu que a publicação de Erika Hilton “não reproduz o núcleo factual considerado notoriamente inverídico” que havia motivado a ordem anterior.

No texto, a deputada criticou um projeto de lei apresentado em 2007 — e arquivado no ano seguinte — que estabelecia Nossa Senhora Aparecida como padroeira “dos brasileiros católicos apostólicos romanos”, e não “do Brasil”.

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Erika Hilton também afirmou que “qualquer movimento que sugira” que a proposta poderia “retornar ao debate público pelas mãos de Flávio Bolsonaro, que quer ser presidente do Brasil, ou pelas mãos de seus aliados políticos, precisa ser observado com cautela e atenção”.

Mendonça reconheceu, por isso, que a parlamentar falou apenas em termos condicionais, sobre uma possível ação de Flávio e aliados.

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“A formulação possui natureza condicional e prospectiva e não apresenta como existente fato correspondente ao núcleo objetivo delimitado na decisão anterior”, avaliou.

A decisão original de Mendonça, concedida na sexta-feira, virou alvo de uma disputa no STF: primeiro foi suspensa por Flávio Dino, e depois restabelecida por Luiz Fux. Os dois ministros pediram que o caso seja analisado pelo plenário, mas um julgamento ainda não foi marcado.

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