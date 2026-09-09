André Mendonça homologa delação de homem da mala de Daniel Vorcaro

Relator do escândalo do Banco Master no STF, o ministro André Mendonça homologou o acordo de delação premiada firmado pelo empresário Antonio Carlos Freixo Junior com a PGR.

Em sua delação, Freixo relata pagamentos ao fundo Havengate nos Estados Unidos, usado para financiar o filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro.

Conhecido como “Mineiro”, o empresário é dono da Entre Investimentos e Participações, empresa que funcionava como um braço da engrenagem montada por Vorcaro para pagar propina a políticos e repassar dinheiro a interlocutores do banqueiro.

Freixo era uma espécie de carregador de dinheiro de Vorcaro. Ele relatou remessas de dinheiro ao exterior e obtenção de grandes volumes de dinheiro vivo entregue em malas a emissários do dono do Banco Master.

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