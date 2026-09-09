André Mendonça diz a Fachin que decisão de Dino é ilegal e tem de ser anulada

Relator das investigações do Banco Master, do escândalo do INSS e dos esquemas de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, o ministro André Mendonça conversou, nesta quarta com o chefe do STF, Edson Fachin, sobre a decisão de Flávio Dino revertendo o afastamento do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Mendonça disse a Fachin que o colega passou de todos os limites da legalidade ao dar uma decisão desautorizando um colega da Corte e atropelando o plenário da Segunda Turma e o próprio presidente do tribunal, que estava analisando um recurso no caso.

Para Mendonça, a decisão de Dino — algo sem precedentes na história recente do tribunal — é ilegal e deve ser derrubada sem demora por Fachin.