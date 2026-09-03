André Mendonça anuncia saída de sociedade do Instituto Iter

O ministro André Mendonça, do STF, anunciou nesta quinta-feira que deixará a sociedade do Instituto Iter, fundado por ele próprio em 2024. As cotas do ministro e de sua esposa serão cedidas “sem qualquer contrapartida financeira”.

O instituto foi criado em parceria com Victor Godoy, ex-ministro da Educação no governo de Jair Bolsonaro, que segue atuando como presidente. Mendonça afirmou que comunicou a decisão a Godoy na quarta-feira.

Segundo o ministro, o Iter também será transformado em uma entidade sem fins lucrativos. Mendonça afirma não ter tido nenhum lucro com a organização.

Foi na sede do instituto que o ministro recebeu o banqueiro Daniel Vorcaro em março do ano passado, para falar de um processo no STF que interessava ao Banco Master.

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O ministro André Mendonça decidiu deixar a sociedade do Instituto Iter, cedendo a totalidade de suas cotas e de sua esposa, sem qualquer contrapartida financeira.

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As cotas, e eventuais valores a elas correspondentes, permanecerão integralmente destinadas a fins sociais e educacionais, conforme o ministro já havia decidido e anunciado no início deste ano.

Criado em 2024, o Instituto Iter será transformado em entidade sem fins lucrativos, reforçando sua vocação exclusivamente educacional e social. O ministro jamais auferiu lucro do instituto.

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A decisão foi tomada em 2 de setembro de 2026, quando o ministro, em conversa com o presidente do Instituto, Victor Godoy, orientou que se tomassem as providências necessárias nos termos aqui descritos.

Nessas condições, o ministro permanecerá prestando serviços exclusivamente acadêmicos, na qualidade de professor.