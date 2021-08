Alicinha Cavalcanti morre aos 58 anos

A promoter Alicinha Cavalcanti morreu nesta segunda-feira, 2, aos 58 anos de idade. Ela havia sido diagnosticada com Afasia Progressiva Primária (APP) – doença degenerativa rara – em 2015, quando começou a não reconhecer os amigos. Nos últimos anos, afastou-se dos holofotes para tratar a doença, que exigia cuidados 24 horas. Nas redes sociais, as apresentadoras Astrid Fontenelle e Marília Gabriela lamentaram a morte: “Minha amiga mais linda, mais generosa, amiga que não se abala com nada, que a tudo vencia com ânimo e alegria, Alicinha Cavalcanti, nos deixou hoje para sempre. Foi super combativa em sua luta contra a infelizmente invencível Afasia Progressiva Primária. Lutou e lutou até hoje de manhã. Vai deixar um imenso vazio em cada pessoa que passou pela sua vida”, escreveu a jornalista que ainda fez questão de ressaltar a garra do marido da promoter, Rodrigo Biondi “seu companheiro até o último suspiro”, escreveu Marília Gabriela. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e enterro de Alicinha.