O ministro Alexandre de Moraes, do STF, liberou para julgamento quatro ações que contestam a Lei da Dosimetria, que diminui a pena para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e pela trama golpista.

A análise ocorrerá no plenário virtual, entre os dias 4 e 15 de dezembro. Os efeitos da lei estão suspensos desde maio, por decisão de Moraes.

O ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos beneficiados pela redução de pena aprovada pelo Congresso.

Nesta semana, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), reuniram-se com Moraes e pediram a liberação do caso para julgamento.