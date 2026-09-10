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Brasil

Alexandre de Moraes desiste de fazer pronunciamento no STF

Decisão foi comunicada 1h depois de anúncio de que fala ocorreria

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 08h48 | Atualizado em 10 set 2026, 16h20
Homem careca de meia-idade, com terno escuro, gravata azul-esverdeada e toga preta, sentado em uma cadeira de couro mostarda, olhando sério para frente. Há um microfone e itens de escritório na mesa à sua frente
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF (Gustavo Moreno/STF)
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Alexandre de Moraes desiste de fazer pronunciamento no STF Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Alexandre de Moraes desistiu de fazer um pronunciamento que ocorreria na manhã desta quinta-feira no STF. A decisão foi comunicada cerca de 1h depois do anúncio de que a fala ocorreria, e duas horas antes do horário marcado para começar (11h).

De acordo com o STF, a fala será remarcada. O tema do pronunciamento não havia sido divulgado.

A iniciativa ocorreu um dia após o presidente do STF, Edson Fachin, retirar Moraes da relatoria do inquérito das fake news e marcar para a próxima semana a análise do relatório da PF que detalhou as relações do ministro com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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TAGS:
Alexandre de Moraes
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