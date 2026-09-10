Alexandre de Moraes desiste de fazer pronunciamento no STF
Decisão foi comunicada 1h depois de anúncio de que fala ocorreria
O ministro Alexandre de Moraes desistiu de fazer um pronunciamento que ocorreria na manhã desta quinta-feira no STF. A decisão foi comunicada cerca de 1h depois do anúncio de que a fala ocorreria, e duas horas antes do horário marcado para começar (11h).
De acordo com o STF, a fala será remarcada. O tema do pronunciamento não havia sido divulgado.
A iniciativa ocorreu um dia após o presidente do STF, Edson Fachin, retirar Moraes da relatoria do inquérito das fake news e marcar para a próxima semana a análise do relatório da PF que detalhou as relações do ministro com o banqueiro Daniel Vorcaro.