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Alexandre Accioly e Katia Barbosa apresentam as novidades do Roxy

A coluna GENTE foi às ruas ouvir os turistas sobre a nova procura por atrações na cidade: gastronomia e música em alta

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 20h30
Um homem de meia-idade, com cabelo escuro e camisa polo preta com a palavra ROXY invertida, gesticula à esquerda. À direita, uma mulher de cabelo curto grisalho, brinco prateado e dólmã branca com a palavra ROXY em vermelho, fala. Ambos estão em ambientes internos com iluminação discreta
Alexandre Accioly e a chef Katia Barbosa -  (Reprodução/VEJA)
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Alexandre Accioly e Katia Barbosa apresentam as novidades do Roxy Priorizar nos meus resultados Google

Que o Rio de Janeiro é a porta de entrada para o turismo no país, disso ninguém duvida. Mas os mais recentes números confirmam que essa procura está numa crescente como nunca antes visto.

Somente nos seis primeiros meses de 2026, a cidade recebeu 6 milhões e 400 mil visitantes. Desse total, cerca de 1 milhão e 300 mil eram estrangeiros. O movimento representa uma importante fonte de renda para a economia carioca. No mesmo período, o turismo movimentou estimados 17 bilhões e 200 milhões de reais.

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O bom momento é uma continuação do recorde registrado em 2025, quando o Rio recebeu 12 milhões e 500 mil visitantes. Além das praias, do cristo redentor e do pão de açúcar, o turista tem buscado cada vez mais experiências ligadas à cultura, à gastronomia, à música e à vida cotidiana do carioca. A coluna GENTE foi às ruas ouvir os turistas, além do empresário Alexandre Accioly e da chef Katia Barbosa, que estão à frente de novidades no Roxy Dinner Show, em Copacabana.

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Aos finais de semana, o cardápio do almoço é a la carte e foi concebido para despertar memórias afetivas e valorizar receitas que atravessam gerações. Entre os destaques: a tradicional feijoada, lasanha; boeuf bourguignon e filé au poivre. Aos sábados, as apresentações ficam por conta do cantor Gui Valença. Aos domingos, quem sobe ao palco é a cantora Camilla Marotti, levando ao público sua voz marcante e um repertório que celebra a bossa nova e os grandes sucessos da MPB. A reportagem completa foi ao ar no telejornal VEJA Em Foco. Assista ao trecho a seguir.

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TAGS:
Gente
Rio de Janeiro
Turismo
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