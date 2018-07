Aeronave de pequeno porte cai no Campo de Marte

Uma aeronave de pequeno porte caiu no começo desta noite, 29, no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. De acordo com informações preliminares dos Bombeiros, havia sete pessoas no avião. Os cinco passageiros escaparam com ferimentos, enquanto piloto e co-piloto ficaram presos nas ferragens e foram retirados depois. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu por volta de 18h12 (de Brasília) envolvendo um bimotor King Air C90, de prefixo PP-SZN, que saiu da cidade de Videira, em Santa Catarina, às 15h30. Houve uma explosão no momento da queda, mas o fogo gerado já foi controlado.

Segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o aeroporto, o acidente ocorreu durante um procedimento de arremate, quando o piloto ia abortar um procedimento de pouso. O avião estava registrado no nome da empresa Videplast, do ramo de embalagens.