Aécio anuncia candidatura ao Senado por MG

O ex-governador de Minas Gerais e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, anunciou nesta sexta-feira a decisão de disputar as eleições para o Senado. No início do mês, Aécio havia dito que não se candidataria neste ano.

Aécio vai integrar a coligação “Cuidar de Minas”, formada pelo PDT e a Federação PSDB-Cidadania. Nos últimos dois dias, Marcelo Heringer (PDT) e Gustavo Galassi (PSDB), que faziam parte da chapa, enviaram pedidos de renúncia de candidatura à Justiça Eleitoral.

O prazo para a substituição de candidatos termina em 14 de setembro, ou seja, 20 dias antes da eleição. Nos pedidos enviados ao Tribunal Regional Eleitoral do estado, tanto Heringer quanto Galassi disseram que a desistência ocorreu por livre e espontânea vontade, sem coação ou vício de consentimento.

“Eu havia tomado uma decisão serena, refletida, de me dedicar, nos próximos anos, à recuperação do espaço político do centro do Brasil, através da presidência do PSDB, que exerço. Mudei de rota com um sentimento muito profundo de responsabilidade com Minas Gerais. São duas as razões fundamentais que me fazem hoje me colocar, mais uma vez, à disposição dos mineiros numa disputa eleitoral. A primeira e a maior de todas sempre: Minas Gerais. Nós chegamos numa situação quase que inadministrável no nosso Estado. Mas existe uma segunda razão. Não menos importante. Nós entendemos, e aí a partir de um apelo de lideranças de todo o Brasil, e não apenas do PSDB, mas lideranças mais ao centro, eu acredito que no Senado e presidindo o PSDB, o partido que proporcionalmente mais vai crescer nessas eleições em todo o Brasil, eu acho que eu terei melhores condições de articular, sim, um projeto para 2030 ao centro, realista, um projeto que olhe o Brasil para o futuro, sem extremismos, sem essa radicalização pueril, essa radicalização penosa que tomou conta da política brasileira”, afirmou o dirigente partidário.

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