Adolescente é apreendida com 22 peças de picanha furtadas de supermercado no Rio
Ao todo, as equipes da Segurança Presente Nova Iguaçu recuperaram 25 produtos avaliados em cerca de R$ 3 mil
Uma adolescente de 17 anos foi apreendida neste domingo, 6, após ser flagrada com produtos furtados de um supermercado no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Entre os itens recuperados estavam 22 peças de picanha bovina. Ao todo, foram encontrados 25 produtos avaliados em cerca de R$ 3 mil.
Uma equipe da Operação Segurança Presente Nova Iguaçu patrulhava a região quando foi acionada por um fiscal do supermercado, que informou ter visto a jovem furtando mercadorias.
Além das peças de carne, os policiais encontraram um pote de creme de avelã e dois talcos infantis ao abordarem a jovem no estabelecimento localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto.
A adolescente foi levada para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde o caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de furto, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.