Acusado de matar ator Jeff Machado e esconder corpo em baú vai a júri popular

O Tribunal do Júri do Rio iniciou, nesta quarta-feira, 8, o julgamento de um dos acusados de assassinar o ator Jeff Machado, em janeiro de 2023. Preso desde julho daquele ano, Jeander Vinicius da Silva Braga é suspeito de matar o artista e esconder o corpo dentro de um baú enterrado nos fundos de uma casa no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ele responde pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus tratos a animais – por causa dos cães de Jeff, que foram abandonados após sua morte.

O processo foi desmembrado e o outro réu, Bruno de Souza Rodrigues, acusado também pelo assassinato, será julgado no dia 10 de dezembro deste ano. Ele responde por oito crimes.

Segundo a polícia, na época do homicídio, Bruno prometeu um papel a Jeff em uma novela. O ator chegou a pagar R$ 18 mil aos dois acusados devido à promessa. Bruno se apresentava como produtor de televisão. Mas, após perceber que não conseguiria mais seguir com a mentira, teria decidido matar o artista.

Dopado e estrangulado

De acordo com a investigação, Jeff foi dopado e estrangulado com um fio de telefone em janeiro de 2023. O corpo, no entanto, foi encontrado só em maio. Os restos mortais da vítima estavam amarrados dentro de um baú de madeira, que pertencia a ele próprio e que foi enterrado e concretado no terreno de um imóvel.

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Jeander alega não ter participado do assassinato, mas confessa que ajudou a ocultar o cadáver. Investigadores acreditam que Bruno se passou pela vítima para alugar o imóvel usado para esconder o corpo. Os dois réus são acusados, ainda, de roubar telefones, notebook, jaquetas de couro e uma televisão.

Jefferson Machado Costa nasceu em Araranguá, cidade no sul de Santa Catarina, e atuou em “Reis”, da TV Record. Ele tinha 44 anos quando foi morto.