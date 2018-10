A eleição no Acre foi definida no primeiro turno. O candidato Gladson Cameli (PP) se elegeu ao governo com 53,6% dos votos.

Marcus Alexandre (PT) ficou em segundo lugar com 34,5% dos votos, enquanto o Coronel Ulysses (PSL) ficou em terceiro, com 10,8%.

A apuração no Acre confirmou as últimas pesquisas de intenção de votos. O levantamento Ibope, realizado nos dias 3 e 4 de outubro, apontou Cameli com 51% e Marcus Alexandre com 35%.