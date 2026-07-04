Acidente de ônibus com mais de 40 romeiros deixa dois mortos no Ceará

Um acidente de ônibus com mais de 40 romeiros na rodovia CE-456, em Canindé, no interior do Ceará, deixou dois mortos neste sábado, 4. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle do veículo, saindo da pista e tombando na altura da cidade de Juá, zona rural do município.

Segundo a Guarda Municipal de Canindé, o veículo havia saído da Vila São Sebastião, da cidade de Brejo Santo, com destino à Canindé. Ambulâncias e equipes de resgate foram acionadas para prestar socorros no local e encaminhar os feridos para atendimento médico na região. Ainda não foram identificados os nomes das vítimas fatais e dos sobreviventes. A polícia vai investigar as causas do acidente.

Frei Gilmar Nascimento, reitor do Santuário de Canindé, lamentou o acidente durante uma missa nesta manhã. “Nesse Dia Votivo a São Francisco de Chagas, queremos trazer presentes também as vítimas de um acidente que aconteceu hoje de manhã. Um ônibus de romeiros que capotou. Nós tivemos algumas vítimas, duas pessoas, pelo menos até agora, vieram a óbito. É sempre um momento difícil quando acontece um acidente. E nós queremos fazer presente nessa Santa Missa todas essas pessoas”, disse o religioso.