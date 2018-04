Caminhão se choca com van escolar e deixa 9 crianças feridas em SP

Um acidente entre uma van escolar e um caminhão, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, deixou ao menos doze feridos, sendo nove crianças – três em estado gravíssimo. Um aluno teve uma parada cardiorrespiratória e está passando neste momento pelo procedimento de massagem cardíaca.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, acionado ás 11h49 desta sexta, populares já haviam socorrido outras vítimas, fazendo com que ainda não seja possível precisar o número exato. Segundo a corporação, os feridos estão sendo direcionados inicialmente ao Hospital Sanatorinhos e um dos casos mais graves para o Hospital das Clínicas. Estão sendo buscadas unidades de saúde com mais recursos na própria região para outras situações.

De acordo com testemunhas, o caminhão perdeu o freio e desceu desgovernado, entrando em choque com a van.

O Corpo de Bombeiros está no local com dezessete viaturas e o helicóptero-águia para fazer os deslocamentos. As crianças feridas tem entre doze e treze anos de idade.