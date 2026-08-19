Acidente com micro-ônibus e caminhão deixa 23 mortos no Paraná

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Um trágico acidente envolvendo um micro-ônibus da secretaria de Saúde de Imbituva e um caminhão deixou 23 mortos e feridos na BR-373, no Paraná, na madrugada desta quarta-feira. A colisão frontal, sob investigação, resultou na interdição da pista e luto oficial da prefeitura. Detalhes completos da ocorrência.

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Um acidente de trânsito envolvendo um micro-ônibus da secretaria de Saúde de Imbituva (PR) e um caminhão deixou ao menos 23 mortos no Km 209 da BR 373, em Imbituva, no Paraná, na madrugada desta quarta-feira, 19.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há evidências preliminares que apontam que o caminhão teria invadido a faixa contrária, colidindo frontalmente com o ônibus. As circunstâncias estão sendo analisadas.

Em imagens divulgadas à imprensa pela PRF, é possível ver que grande parte do ônibus ficou totalmente destruída, bem como a cabine do motorista do caminhão — apesar de a parte de carga da carreta ter ficado aparentemente intacta.

A maior parte das vítimas estava sendo transportada no micro-ônibus. O motorista do caminhão também morreu. Pelo menos outras cinco pessoas ficam feridas e foram socorridas e hospitalizadas.

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As autoridades informaram que, entre as vítimas fatais, estavam 13 mulheres, oito homens e duas crianças. Das cinco pessoas encaminhadas para hospitais de Ponta Grossa: três eram homens, com idades 22, 50 e 49 anos, uma era uma mulher de 26 anos, e a última era uma criança de 9 anos.

O caminhão seguia no sentido de Carambeí para Prudentópolis. Já o coletivo de Imbituva iria para hospitais da Grande Curitiba.

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A pista no km 209 foi totalmente interditada para o atendimento das vítimas e da ocorrência, com realização da perícia e remoção dos veículos. A PRF orienta que os motoristas evitem o trecho. Equipes da PRF, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica trabalham no local.

No sentido Ponta Grossa, há cinco quilômetros de congestionamento e, no sentido Prudentópolis, outros 12 quilômetros de engarrafamento.

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Ainda segundo a PRF, o acidente é o mais grave já registrado pela companhia no Paraná desde janeiro de 2021, quando 19 pessoas morreram em um tombamento de ônibus na BR-376, em Guaratuba (PR).

A prefeitura de Imbituva se posicionou há pouco sobre o acidente, prestando solidariedade às famílias das vítimas e declarando medidas em luto e respeito. “Em respeito às vítimas e às suas famílias, a Prefeitura Municipal e os demais locais de atendimento administrativo estarão fechados nesta data, como forma de respeito e luto. Os serviços essenciais permanecerão funcionando normalmente, garantindo o atendimento à população”, diz uma nota.

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A concessionária responsável pela via também emitiu uma nota, informando que mobilizou mais de dez veículos para cuidar da operação. “A Via Araucária lamenta profundamente o grave sinistro registrado na manhã desta quarta-feira (19), no km 209 da BR-373, em Ipiranga, envolvendo um ônibus e uma carreta. A concessionária manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e deseja plena recuperação aos feridos. Desde o primeiro acionamento, a Via Araucária mobilizou mais de dez veículos operacionais, entre ambulâncias, equipes de inspeção e guinchos”, diz o texto.

A previsão é de que a rodovia seja liberada ainda na manhã desta quarta-feira. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades policiais competentes.