Acesso da Anhanguera para Bandeirantes é fechado após acidente

Uma carreta que transportava uma retroescavadeira bateu na marquise da praça de pedágio do km 36 da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido capital, às 9h50 desta sexta (3). Devido ao impacto, parte das estruturas desabaram, bloqueando as faixas de cobrança automática das faixas da direita. Não houve feridos.

Por conta do acidente, o acesso da Anhanguera para a Bandeirantes foi fechado. Não há previsão para reabertura do trecho. A Anhanguera tem, neste momento, lentidão do km 56 ao 26.

De acordo com testemunhas, a carreta estava com “excesso de altura”, o que pode ter causado o desabamento das estruturas do pedágio. A Polícia Rodoviária, por meio do 4º Batalhão, vai registrar boletim de ocorrência para apuração pela Polícia Civil.