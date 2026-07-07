Ação da PF abre nova crise para a campanha de Flávio Bolsonaro

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça, uma operação para desmontar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis no Rio de Janeiro. Um dos alvos da ação é um aliado de primeira hora do presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro.

Ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil) recebeu apoio de Flávio para se lançar pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro de forma muito sólida: até a mãe do presidenciável, Rogéria Bolsonaro, entrou na aliança, figurando como suplente de Canella na futura chapa.

O anúncio da aliança da ex-vereadora com o pré-candidato foi feito em fevereiro deste ano, depois de uma reunião de Canella com Flávio e o então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para definição da chapa do PL fluminense. Douglas Ruas e Rogério Lisboa também estiveram na conversa.

Mais cedo, a Polícia Federal deflagrou a sexta fase da Operação Unha e Carne, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de usar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio para lavar dinheiro.

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A ação criminosa, que teria participação de agentes públicos, teria movimentado mais de 7 bilhões de reais em seis anos, conforme dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, citados pela PF.

Além do ex-prefeito, o ex-secretário de Polícia Civil do Rio Marcus Amim foi alvo da ação, que também mira envolvidos com a milícia. Canella foi levado para a Superintendência da PF no Rio.

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Depois de todo o constrangimento criado pelas ações policiais contra aliados de Flávio Bolsonaro, tanto no caso Master quanto no caso do filme de Jair Bolsonaro, a nova ação, agora envolvendo o nome do senador para o Senado no Rio abre nova crise para a campanha bolsonarista.

Flávio vem tentando se afastar do debate sobre casos de corrupção que respingam em aliados ao mesmo tempo que busca aplacar desconfianças em relação ao relacionamento que manteve com Daniel Vorcaro, alvo de investigação no caso Dark Horse. A ação da PF contra Canella deve obrigar o PL do Rio a adotar medidas para blindar a candidatura presidencial e a chapa que buscará o governo fluminense.

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