Em meio ao caso Master, o protagonista de outro escândalo financeiro tenta limpar seu histórico.

Salvatore Cacciola acionou o STF para tentar anular sua condenação, pelo TCU, pela quebra do Banco Marka, no fim da década de 90. O argumento é de que os fatos já estavam prescritos quando o julgamento foi concluído, em 2018.

O ex-banqueiro foi condenado ao pagamento de 165 milhões de reais, pelos prejuízo causado aos cofres públicos. Com correção e juros, esse valor já passa de 1 bilhão.

Cacciola também quer suspender duas ações de execução de cobranças.

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O pedido será analisado pelo ministro Nunes Marques.