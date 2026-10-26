A virada de Lula que impôs uma dura derrota a Nikolas e Cleitinho como cabos eleitorais

Em 2026, o eleitorado mineiro confirmou novamente sua tradição como pêndulo da eleição presidencial — desta vez, com uma virada de placar. Após perder para Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu na segunda rodada em Minas Gerais por 50,4% a 49,6% dos votos válidos, sendo o único dos 27 estados onde o petista reverteu a derrota entre as duas votações.

A reeleição foi conquistada entre os mineiros por margem acirrada, com vantagem de apenas 109. 000 votos no segundo maior colégio eleitoral do país. No segundo turno, Lula teve 6,35 milhões de votos em Minas, cerca de 1,1 milhão a mais do que no primeiro turno, enquanto Flávio cresceu em 464. 000 eleitores e terminou com 6,24 milhões no estado.

A virada de Lula veio como uma amarga derrota para o principal aliado de Flávio em Minas Gerais: o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), mais votado do país pela segunda eleição consecutiva, que participou intensamente da campanha presidencial e rodou o estado e o Brasil em agendas ao lado do senador.

Peça-chave na campanha digital e de rua do PL, Nikolas organizou mais de uma dezena de “Bloquinhos do 22” em Minas e capitais do Nordeste — com ar de micareta, os eventos reuniram milhares de apoiadores e serviram como forte estratégia para mobilização do voto jovem em Flávio. A despeito dos esforços, o deputado não conseguiu transferir toda a sua popularidade entre os mineiros ao aliado, que não superou o rival petista no estado “fiel da balança” na eleição nacional.

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Outro aliado mineiro de Flávio que teve os esforços de campanha frustrados foi Cleitinho Azevedo (Republicanos), governador eleito no primeiro turno com 6,3 milhões de votos. Alinhado ao bolsonarismo no Senado em pautas como anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e impeachment de ministros do Supremo, ele declarou apoio ao presidenciável do PL dias após conquistar a expressiva vitória ao Palácio Tiradentes.

Apesar do apoio declarado ao colega senador, Cleitinho teve participação mais tímida do que Nikolas na campanha presidencial do PL. Apenas na véspera do segundo turno, o governador eleito acompanhou Flávio em uma agenda pública, organizada na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, da qual também participaram o deputado bolsonarista e o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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Pouco antes da manifestação na capital mineira, em 24 de outubro, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais ao lado de Cleitinho, Nikolas, Tarcísio e outros apoiadores. “Quem ganha em São Paulo e em Minas ganha no Brasil”, entoaram o senador e seu círculo de aliados. A projeção não se concretizou — ao final da votação, Lula foi derrotado entre os paulistas, mas virou o placar junto aos mineiros e conquistou a reeleição ao Planalto.