Valorização do SUS é tema da redação do Enem 2026

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 tem como tema a “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”. O primeiro dia de provas acontece neste domingo, 8, com 90 questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Os portões fecharam, pontualmente, às 13h. A prova teve início às 13h30 e se estenderá até às 19h.

O tema foi divulgado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, nas redes sociais. A redação do Enem tem o costume de abordar questões sociais e desafios do país. Em 2025, tratou das “perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, enquanto abordou os “desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

O texto, que deve atender a cinco competências, é considerado o principal componente do exame. Os candidatos são avaliados em notas de zero a 1000 — o que pode impactar, e muito, as chances de passar para uma universidade. Ao todo, mais de 5 milhões estão inscritos para participar do Enem. A segunda fase será realizada no próximo domingo, 15, com 90 questões sobre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Nessa data, a avaliação será realizada até às 18h30.