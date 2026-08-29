A turnê de Negritude Jr e Adryana Ribeiro pelo Brasil

A cantora Adryana Ribeiro integra o novo projeto musical Em um Conto de Fadas — Uma Viagem pelo Pagode 90.

Trata-se de uma turnê de oito shows pelo país com o grupo Negritude Jr.

Com repertório formado pelos principais sucessos dos artistas e acesso gratuito ou democratizado ao público, o objetivo do espetáculo é “valorizar a memória e a trajetória do pagode brasileiro”, uma grande força na indústria musical.

Para realizar o projeto, uma produtora de São Paulo foi autorizada a captar, via Lei Rouanet, 958.000 reais.

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