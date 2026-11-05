A revolta de Erick Jacquin com companhia aérea: ‘Eles são o que para me multar?’

Erick Jacquin criticou publicamente a companhia aérea Latam após a cobrança de uma multa de R$ 2.300 para a remarcação de um voo para Florianópolis. De acordo com o chef de cozinha, seu voo original estava marcado para a tarde de sexta-feira, 6, mas foi transferido para a noite pela companhia. Quando Jacquin tentou trocar o horário da viagem para a manhã do dia seguinte, recebeu a cobrança.

“Fui informado de uma alteração no horário do meu voo e, quando tentei resolver a situação e mudar minha passagem, enfrentei uma demora enorme no atendimento. E, para minha surpresa, ainda quiseram me cobrar uma multa”, disparou o chef, revoltado. “Como uma companhia aérea quer me multar? Eles são o que para me multar? Policiais? Fiscais? Não existe multa, eu sou cliente. Qual é o respeito da Latam com o cliente?”, questionou.

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