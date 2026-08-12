A reunião de João Doria com o presidente de Angola
Lide realiza um fórum sobre agronegócio no país africano nesta semana
Co-chairman do Lide, João Doria vai ter um encontro, nesta quinta, com o presidente de Angola, João Lourenço.
A conversa tem como foco o fortalecimento das relações comerciais e a ampliação de investimentos entre o setor produtivo do Brasil e de Angola. Uma das frentes a ser explorada é o potencial de cooperação e expansão do agronegócio entre os dois países.
Acompanham João Doria nesta missão a ex-ministra da Agricultura — e agora petista — Kátia Abreu, o ex-secretário de Comércio Exterior Roberto Giannetti da Fonseca, o ex-secretário de Agronegócio de São Paulo Francisco Matturro e o presidente da nova unidade do Lide em Angola, Venceslau Andrade.
Na esteira da reunião, o Lide promove, em Luanda, um fórum de agronegócio que reúne empresários e lideranças do setor produtivo brasileiros e africanos.
A iniciativa consolida a presença internacional da organização e reafirma o interesse mútuo no estreitamento dos laços econômicos e na transferência de tecnologia agrícola entre as duas nações.