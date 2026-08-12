A reunião de João Doria com o presidente de Angola

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João Doria, co-chairman do Lide, se encontra com o presidente de Angola, João Lourenço, para fortalecer as relações comerciais e investimentos. O foco é a cooperação e expansão do agronegócio entre Brasil e Angola. Uma missão de empresários acompanha Doria, e o Lide promove um fórum em Luanda para estreitar laços econômicos.

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Co-chairman do Lide, João Doria vai ter um encontro, nesta quinta, com o presidente de Angola, João Lourenço.

A conversa tem como foco o fortalecimento das relações comerciais e a ampliação de investimentos entre o setor produtivo do Brasil e de Angola. Uma das frentes a ser explorada é o potencial de cooperação e expansão do agronegócio entre os dois países.

Acompanham João Doria nesta missão a ex-ministra da Agricultura — e agora petista — Kátia Abreu, o ex-secretário de Comércio Exterior Roberto Giannetti da Fonseca, o ex-secretário de Agronegócio de São Paulo Francisco Matturro e o presidente da nova unidade do Lide em Angola, Venceslau Andrade.

Na esteira da reunião, o Lide promove, em Luanda, um fórum de agronegócio que reúne empresários e lideranças do setor produtivo brasileiros e africanos.

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A iniciativa consolida a presença internacional da organização e reafirma o interesse mútuo no estreitamento dos laços econômicos e na transferência de tecnologia agrícola entre as duas nações.