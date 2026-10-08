A resposta de Pedro Scooby após ser processado em ação envolvendo o pai

Pedro Scooby se manifestou após ser citado em um processo envolvendo o pai, Alexandre Cosme Vianna. Depois de ser apontado como um dos herdeiros de Alexandre, Scooby afirmou que passou duas décadas afastado do pai e que abriu mão de sua herança. Em entrevista dada ao Metrópoles, o surfista alega ter sido abandonado pelo empresário durante a adolescência e ter perdido contato.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Meu pai abandonou eu, minha mãe e meu irmão quando eu tinha 15 anos. Foi embora de casa sem levar nem roupa do armário. Eu não tive contato com ele durante esses 20 anos até quando ele morreu, três anos atrás”, disse Scooby. “Quando meu pai faleceu, eu recebi um monte de processo, mas, como não herdei nada dele, não herdei os processos. Eu abri mão”, completou

De acordo com informações do jornal O Globo, Scooby está sendo alvo de processo por uma empregada doméstica que alega ter sido usada como “laranja” pelo pai do surfista. A trabalhadora entrou com uma ação contra os herdeiros do ex-patrão.

Continua após a publicidade