A resposta de Mendonça a Fachin sobre paradeiro das provas brutas do celular de Daniel Vorcaro
Relator da investigação afirmou que informações do celular estão com a PF, e não em seu gabinete
O ministro André Mendonça, do STF, afirmou que os dados brutos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro não estão em seu gabinete, mas sim com a PF.
A explicação foi enviada ao presidente da Corte, Edson Fachin, após o ministro Cristiano Zanin solicitar acesso às informações.
“Autorizei expressamente a adoção do fluxo ordinário de trabalho da Polícia Federal, bem como determinei que a custódia do original do material apreendido fosse feita nos depósitos da própria instituição”, afirmou Mendonça.
O ministro acrescentou que a PF entregou, “de forma voluntária e espontânea”, uma cópia dos dados, mas que o material está lacrado.
Zanin pediu a liberação da íntegra das conversas antes da sessão da próxima terça-feira que vai analisar o relatório da PF que detalhou conversas de Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes.