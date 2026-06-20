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Brasil

A resposta de Flávio Bolsonaro à piada de Lula com Neymar

Após petista chamar camisa 10 de "convocado home office", senador retruca: "Presidente turista"

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 16h41
Neymar e Flávio Bolsonaro
Neymar e Flávio Bolsonaro (Reprodução/Instagram)
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A resposta de Flávio Bolsonaro à piada de Lula com Neymar Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Neymar e saiu em defesa do jogador nas redes sociais. Em vídeo publicado na noite de sexta-feira, 19, o parlamentar rebateu a piada feita pelo petista durante um evento em Belo Horizonte e afirmou que “Neymar é craque e Lula é presidente turista”.

A manifestação ocorreu após Lula ironizar a ausência do camisa 10 da seleção brasileira em campo durante conversa com uma criança na plateia. Ao ouvir que Neymar era o principal jogador do Brasil, o presidente respondeu: “Neymar não tá nem jogando, cara”. Em seguida, acrescentou: “Eu vi uma coisa ontem que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office”.

Na publicação, Flávio afirmou que Lula marcou “mais um gol contra” e elogiou a trajetória do atacante.

“Você pode gostar ou não do Neymar como jogador. Para mim, ele é craque. Mas a gente está falando de um brasileiro de origem humilde que venceu na vida e que levou o nome do país para o mundo. Ele inspira milhões de jovens e mantém um projeto social que ajuda milhares de crianças e famílias”, disse o senador.

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Na legenda da publicação, Flávio escreveu: “Neymar é craque e Lula é presidente turista. Só um deles tem espaço no coração do brasileiro e pode ter certeza: o Brasil está do lado e torcendo pelo Neymar”.

O senador também direcionou críticas ao presidente e à primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. No vídeo, afirmou que Lula vive um “mandato em modo avião”, criticou as viagens oficiais do presidente e pediu que ele “pare de torrar o dinheiro dos brasileiros”.

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O que Lula disse

A declaração de Lula foi feita durante um evento em Belo Horizonte, enquanto conversava com uma criança sobre futebol. Ao defender que mulheres podem jogar futebol tão bem quanto os homens, o presidente perguntou quem seria o principal jogador brasileiro da atualidade. Depois de ouvir a resposta “Neymar”, afirmou que o atacante “não está nem jogando” e fez a brincadeira de que ele seria o “primeiro convocado home office do mundo”.

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A fala repercutiu nas redes sociais e motivou manifestações de aliados e adversários políticos do presidente. Antes de Flávio Bolsonaro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também criticou a declaração de Lula sobre o jogador.

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