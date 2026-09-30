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Brasil

A resposta da Globo a fala em debate sobre ligação da emissora com bets

Ao responder a uma pergunta de Ivan Moraes (PSOL), João Campos mencionou o patrocínio de casas de aposta à emissora

Por Laura Kaiser 30 set 2026, 00h46 | Atualizado em 30 set 2026, 00h49
Apresentador negro de terno azul-marinho e gravata cinza, óculos, gesticula com a mão direita em um púlpito branco. No canto inferior esquerdo, intérprete de Libras, mulher de cabelo preso e blusa preta, gesticula. Ao fundo, painel azul com a palavra ELEIÇÕES e o logo da TV Globo. No canto inferior direito, AO VIVO e o logo da emissora
O apresentador Márcio Bonfim durante o debate da Globo com candidatos ao governo de Pernambuco.  (Globo/Reprodução)
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Uma fala de João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco, no debate realizado pela Globo nesta terça-feira, 29, levou a emissora a divulgar um editorial durante o embate.

Ao responder a um questionamento de Ivan Moraes (PSOL) sobre parcerias com bets enquanto era prefeito de Recife, Campos mencionou um patrocínio que a própria Globo recebia de casas de aposta.

“Primeiro, deixar muito claro, eu sou contra as bets, é uma inverdade dizer que sou parceiro de bet, claro que não, Ivan. Segundo, depois que o presidente Lula regulamentou as bets no Brasil, as cidades precisaram adequar as suas legislações, e vocês viram time de futebol, aqui na Rede Globo a bet patrocina Big Brother, programa de televisão, festas públicas e privadas, no Brasil inteiro, como as cervejarias fazem. O Recife adequou a legislação para garantir que o Recife pudesse arrecadar isso. Agora, eu quero parabenizar o presidente Lula, porque a minha posição pessoal é contrária às bets”, disse ele.

Por conta disso, antes do encerramento do primeiro bloco do debate, o apresentador Márcio Bonfim leu a resposta da emissora à afirmação do candidato. Segundo ele, o Grupo Globo seguia as regras impostas pelo governo para a publicidade das bets e não permitiu que o patrocínio interferisse em seus princípios editoriais.

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“Um esclarecimento ao público sobre a citação aqui do candidato de que a Globo recebia patrocínio de bets. O mercado de apostas esportivas e jogos online era uma atividade legal, regulada e desenvolvida sob autorização do governo brasileiro. A publicidade das bets tinha regras previstas em lei que eram seguidas rigorosamente. Como prevê em seus princípios editoriais, o Grupo Globo não permite que patrocínios interfiram em suas decisões jornalísticas”, disse Bonfim.

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